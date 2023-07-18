В Сургутском районе появилась дорога к участкам ИЖС

В поселке Высокий Мыс Сургутского района появилась новая дорога. Она представляет собой внутриквартальные проезды к участкам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Протяженность дороги - 2,2 километра, сообщает пресс-служба администрации района.

Всего подрядчик обустроил пять внутриквартальных проездов. Они выполнены из плит. «В перспективе на этой территории многодетным семьям будут выделены порядка 90 земельных участков для строительства», - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

О необходимости новой дороги общественники Высокого Мыса и Тундрино начали говорить полтора года назад, когда продажа участков только началась.

«Здесь раньше были лишь совхозные поля. Радует, что сейчас тут появилась не грунтовая дорога. Дальнейшее пожелание - обслуживание дороги - зимнее, летнее. Второе – нужна вторая очередь строительства. На других участках уже проживают люди, им тоже необходима дорога», - сообщила председатель общественного совета при администрации Тундрино Елена Кайдалова.

Сейчас в районной администрации готовят проект второй очереди строительства дороги к ИЖС.