Пять детских садов Югры вошли в список лучших в России

Пять детских садов ХМАО стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация – 2023». Из них два дошкольных учреждения расположены в Нижневартовске, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

«Детский сад №71 «Радость» (заведующий – Ольга Проконина) является инновационной региональной площадкой обучения финансовой грамотности детей дошкольного возраста. На конкурс был представлен проект "КвестФинанс", помогающий формировать основы финансовой грамотности у детей», – написал Кощенко в своем телеграм-канале.

Еще одним победителем конкурса стал детский сад №38 «Домовенок». Жюри отметило такие реализуемые в дошкольном учреждении направления, как цифровая среда, обеспечение условий безопасности и инклюзивное образование.

Всего в конкурсе приняли участие пять тысяч детских садов из разных регионов России.