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​В Советском возбудили уголовное дело из-за разрушающегося многоквартирника

СК завел уголовное дело из-за разрушающегося многоквартирного дома в Советском

​В Советском возбудили уголовное дело из-за разрушающегося многоквартирника
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Советском возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Поводом стали результаты проверки, проведенной по обращению жильцов разрушающегося многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Жители дома пожаловались на трещины на стенах и потолках дома. По мнению людей, жилое здание начало разрушаться из-за допущенных при строительстве нарушений и ненадлежащего контроля.

«С целью проверки доводов проживающих в доме граждан следственным путем и всестороннего установления обстоятельств ситуации по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», - уточнили в пресс-службе регионального СК.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 162, комментариев: 0
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