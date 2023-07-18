СК завел уголовное дело из-за разрушающегося многоквартирного дома в Советском

В Советском возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Поводом стали результаты проверки, проведенной по обращению жильцов разрушающегося многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Жители дома пожаловались на трещины на стенах и потолках дома. По мнению людей, жилое здание начало разрушаться из-за допущенных при строительстве нарушений и ненадлежащего контроля.

«С целью проверки доводов проживающих в доме граждан следственным путем и всестороннего установления обстоятельств ситуации по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», - уточнили в пресс-службе регионального СК.