29 случаев коклюша выявили в ХМАО за первую половину 2023 года

В ХМАО за первую половину 2023 года выявлено 29 случаев коклюша. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Случая заражения зафиксированы в Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, а также в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Все заболевшие - дети.

«В минувшем году в 9 муниципальных образованиях Югры зарегистрировано 76 случаев коклюшной инфекции, что составило 4,54 на 100 тыс. населения - это в 2,9 раза больше предыдущего года и на 18,3% ниже среднемноголетнего уровня. Превышение среднеокружных показателей отмечено в 6 населенных пунктах, но наиболее высокие показатели зарегистрированы в Нижневартовске (18,05 на 100 тыс.), Мегионе (15,4 на 100 тыс.), Ханты-Мансийске (8,69 на 100 тыс.)», - рассказали санврачи.

Коклюш — острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, своеобразным судорожным приступообразным кашлем и циклическим затяжным течением. Единственной мерой активной профилактики на сегодняшний день является вакцинация. Прививки против коклюша ставятся ребенку четыре раза: в возрасте 3, 4,5, 6 и 18 месяцев. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума, но даже если ребенок заразится, болезнь будет протекать значительно легче, без осложнений, подчеркивают в Роспотребнадзоре.