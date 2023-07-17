Участники заплыва в Ханты-Мансийске выпустили в Иртыш молодь осетра

В Ханты-Мансийске участники заплыва на открытой воде X-WATERS Ugra 2023 выпустили в Иртыш 250 особей молоди осетра в рамках ХХ Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Акция прошла после регистрации спортсменов на дистанции в два, шесть и десять километров, рассказали организаторы мероприятия.

«Наш округ — первый в России — приступил к реализации регионального проекта по сохранению Сибирского осетра. Его инициатором стал общественник Мидхат Хасанов. Сейчас мы вместе с ним прорабатываем возможность вывода проекта на федеральный уровень, чтобы рыб этой ценной породы выпускали не только в Югре, но и в других регионах России», − подчеркнул руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский.

В воду выпустили мальков размером от 3,5 грамма. Это оптимальный размер и возраст рыбы для выживания в природе после искусственного выращивания. Молодь осетра, выпущенную спортсменами, предоставили из Уватского рыборазводного завода.

Подчеркнем, что в этом году в Югре планируют выпустить в природу более миллиона особей.