Югорчанка застряла во время мытья окон

В минувшее воскресенье, 16 июля, спасателям Нягани пришлось вызволять женщину – югорчанка застряла в окне второго этажа во время мытья стекла. Для спасения сотрудники «Центроспас-Югория» использовали трехколенную лестницу. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.

«Центроспас-Югория» напоминает правила мытья остекления в квартирах: