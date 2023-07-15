Более 1500 югорчан пострадали от нападения животных за полгода

За полгода 1536 югорчан пострадали от нападения животных. Роспотребнадзор ХМАО отмечает, что только 60 случаев из них связаны с дикими животными, которые чаще всего происходили в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Кондинском районе.

«С начала текущего года зарегистрировано 11 случаев бешенства животных в Октябрьском районе, Нягани, Ханты-Мансийском районе и Ханты-Мансийске. Все люди, подвергшиеся риску заражения, получили курс экстренной антирабической помощи», – рассказали санврачи.

Отмечается, что в прошлом году в аналогичный период пострадавших от нападения животных было на 11,8% больше.