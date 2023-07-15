В ХМАО построят 14 школ на 13 тысяч детей

На территории ХМАО до конца 2023 года появятся 14 новых школ. Благодаря этому в регионе появятся 13 тысяч мест для обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, например, в начале нового учебного года 1125 учеников смогут сесть за парты новой школы в 25 квартале Нижневартовска. А до декабря в Сургуте завершат возведение общеобразовательного учреждения в 20А микрорайоне на 1500 детей.

«На реализацию мероприятий проекта «Современная школа» госпрограммой Югры «Развитие образования» предусмотрено 14 501,98 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета 1 524,9 млн рублей, бюджета автономного округа 11 795,5 млн рублей, муниципальных бюджетов 1 181,5 млн рублей», — говорится в сообщении властей.