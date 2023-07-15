16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,1190   EUR  101,1992  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Большинство югорчан выступили за то, чтобы пересадить депутатов на отечественные авто

Только 13% жителей ХМАО против инициативы о пересадке депутатов на отечественные автомобили

Большинство югорчан выступили за то, чтобы пересадить депутатов на отечественные авто
Фото: ru.freepik.com

Большинство югорчан считают правильным решением пересадить депутатов на автомобили отечественных марок. Такой ответ в ходе опроса SuperJob дали 74% жителей региона. 13% не поддерживают подобную идею.

«Граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (67%). Чаще всего же инициативу поддерживают горожане с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (86%). Владельцы иномарок выступали за инициативу чуть чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (79 и 75% соответственно)», – рассказали представители SuperJob.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:42, просмотров: 74, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Директор театра имени Вахтангова высказался об уходе главы депкультуры Югры 640
  2. Пятую часть от всего запланированного жилфонда в ХМАО возведут в Сургуте и районе 606
  3. Думали бесплатно, а вон оно как 551
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 июля? // АФИША 517
  5. Сильная гроза ожидается в Югре 15 июля 489
  6. Отдых в Турции подорожал до 70%, сообщили в Альянсе туристических агентств 476
  7. В Сургуте загородный бум. Спрос на строительство котеджей взлетел в два раза 466
  8. ​Сосьвинская сельдь и гора Народная из ХМАО участвуют во всероссийской туристической премии 430
  9. Пять лесных пожаров тушат в Югре 420
  10. Прокуратура нашла опасные детские площадки в Октябрьском районе ХМАО 417
  1. Сердце после ковида: рассказывает кардиолог 1575
  2. В Сургуте откроют кабинет по лечению сексуальных девиаций в 2024 году 1452
  3. ​Пляжи или автоматчики 1426
  4. Выставка «Зеленый круг»: продвигаем жизнь в стиле эко вместе 1310
  5. В районе речпорта Сургута появится парк 1251
  6. Четыре врача из Югры стали лучшими в России 1249
  7. Два новых автобусных маршрута появятся в Сургуте 1214
  8. 46 югорских школьников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ 1199
  9. ЖК «Сибирский Бор»: продажи только начались, цены заметно ниже среднего 1119
  10. ​Человек погиб в ХМАО по вине нетрезвого водителя 1071
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 8967
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4511
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 3894
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 3714
  5. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 3531
  6. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 3496
  7. Учитывая большие заслуги 3133
  8. Помогите спасти! 3071
  9. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 2762
  10. Умер Владимир Пидзамкив 2341

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика