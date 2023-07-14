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Число укушенных клещами в ХМАО сократилось на треть за неделю

​В ХМАО за неделю на треть сократилось число обращений по поводу укусов клещами

Число укушенных клещами в ХМАО сократилось на треть за неделю
Фото: ru.freepik.com

В Югре за неделю с 3 по 9 июля зарегистрировано 250 случаев укусов клещами. Это на 28,2% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего же с начала эпидемического сезона в регионе зафиксировано 4 427 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Нарастающим итогом в текущем сезоне превышает среднеокружной уровень частота присасываний в Ханты-Мансийском районе, Пыть-Яхе, Октябрьском районе, Ханты-Мансийске, Кондинском районе, Нефтеюганском районе, Лангепасе, Нягани, Урае, Нефтеюганске», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Чаще всего клещи кусают югорчан на дачах – 30,3%, в лесах – 29,9%, в черте городов и поселков – 20,6%, еще 15,2% случаев являются завозными.

С начала сезона на зараженность исследовано 1 818 клещей. Доля зараженных клещей составила 36,3%: вирусом клещевого энцефалита – 1,4%, клещевым боррелиозом – 34,7, моноцитарным эрлихиозом человека – 5,2, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 0,7% исследованных клещей.


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14 июля в 17:42, просмотров: 258, комментариев: 0
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