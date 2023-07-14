Кирилл Крок высказался об отставке директора департамента культуры ХМАО Артура Латыпова

Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал у себя в соцсетях уход главы департамента культуры Югры Артура Латыпова. Напомним, о его отставке стало известно накануне.

Глава культурного учреждения отметил, что Латыпов на своем примере показал, как чиновники должны помогать в развитии отрасли культуры.

«Я все время думаю, вот почему, как только появляется в отрасли культуры хороший, толковый, грамотный чиновник, который знает природу творчества, понимает особенности людей, занимающихся искусством, ценит их, — так обязательно через какое-то время, он, к сожалению, покидает свой пост. С моей точки зрения, директор Департамента культуры Югры Артур Латыпов — абсолютно потрясающий человек, который с юности впитал в себя все особенности отрасли культуры. Но, к сожалению, принял решение уходить. Губернатору и руководству Югры я желаю найти достойную замену прекрасному человеку и управленцу Артуру Латыпову», — написал Крок у себя на странице во «ВКонтакте».

Напомним, что ранее экс-глава департамента культуры Югры Артур Латыпов высказался по поводу борьбы с коррупцией в подведомственных учреждениях, а также о судьбе Сургутского музыкального-драматического театра.