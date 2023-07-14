Свыше семи тысяч гектаров леса горит в Югре

Огнеборцы Югры, по данным на утро 14 июля, тушат пять лесных и два ландшафтных пожаров. К ликвидации возгораний привлекли 300 работника Авиалесоохраны округа, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«По состоянию на 09.00 14 июля, в Югре проводятся работы по тушению пять лесных пожаров на площади 7327 га, из них локализованы четыре пожара на площади 7317 га. А также два ландшафтных пожаров в Кондинском районе на площади 68 га», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров на площади 290,1 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали:

146 ландшафтных пожара на площади 24173,43 га;

376 лесных пожаров на площади 37239,17 га;

шесть возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

Напоминаем, что прокуратура проверит, как в Югре тушат лесные пожары.