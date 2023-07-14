Объекты ХМАО участвуют во всероссийской туристической премии в 6 номинациях

Югра участвует во всероссийской туристической премии. Масштабное онлайн-голосование проводит журнал Russian Traveler, решивший найти самые потрясающие возможности для путешествий по России. Объекты ХМАО представлены на конкурсе в 6 номинациях, сообщает пресс-служба округа. А именно:

Культурно-исторический объект / музей — этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Национальное блюдо / продукт — сосьвинская сельдь (тугун)

Природный объект — гора Народная

Фестиваль / праздник — «ПикникХМ»

Экскурсионный туристический маршрут — тур «Зимняя сказка тал моньщ»

Речной круиз — «От тайги до полярного круга».

Принять участие в голосовании может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт журнала, выбрать номинацию и проголосовать. Сделать это можно до 31 октября.