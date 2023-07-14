ФАС и Генпрокуратура проверят формирование тарифов на билеты авиакомпаниями Югры

Федеральная антимонопольная служба совместно с Генеральной прокуратурой проверит российские авиакомпании и аэропорты на формирование перевозчиками цен на билеты. В частности, контрольные мероприятия пройдут в Югре, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах. В проверке также участвуют территориальные управления ФАС России. Так, в настоящее время проверочные мероприятия проходят в городе Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия», − говорится в сообщении.

Кроме того, ФАС выдала предостережение из-за публичный заявлений о росте цен на авиабилеты.

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования», − добавили в ведомстве.

Напоминаем, ранее в Минтрансе опровергли информацию о росте цен на авиабилеты на 40%.