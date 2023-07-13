У жителя Нефтеюганска обнаружили нелегальный алкоголь на сумму свыше 3 млн рублей

В Нефтеюганске перед судом предстанет 58-летний местный житель. Он обвиняется в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2022 года обвиняемый приобрел партию немаркированной алкогольной продукции для продажи в магазинах Нефтеюганска. Уточняется, что мужчина действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

Полицейские обнаружили в гараже и автомобиле обвиняемого более 11 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость нелегального алкоголя превысила 3 млн рублей.

«Кроме того, использование им чужих товарных знаков причинило их правообладателям ущерб на общую сумму более 4 млн рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

На имущество мужчины в ходе следствия наложили арест. Правообладатели подали гражданские иски.