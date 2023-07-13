Большой форум Команды Югры прошел в Ханты-Мансийске

Команда Югры продолжает подводить промежуточные итоги и корректировать планы на будущее. Для этого в Ханты-Мансийске прошел большой форум «Результаты и приоритеты развития на 2023-2024 годы». Председателембыла лидер Команды Югры, губернатор Наталья Комарова, участие приняли главы всех 22 муниципалитетов, депутаты, общественники и активисты. Приглашенным гостем форума стал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Мы – Команда Югры. Югорчане доверили нам реализацию принятых ими решений, зафиксированных на «Карте развития», – обратилась к участникам форума Наталья Комарова. – Шаг за шагом Команда Югры претворяет в жизнь наказы граждан по повышению качества их жизни в каждом городе, районе, поселении. Этот подход – в основе работы региональной и муниципальной власти».

«Карта развития», о которой сказала глава региона, – один из основополагающих документов Команды Югры, народная программа, собранная по итогам масштабной работы в 2021 году при участии десятков тысяч жителей региона. По словам Натальи Комаровой, это «живой» документ, который постоянно актуализируется и дополняется. Сейчас в нем прописано 760 крупных проектов, из которых 206 уже реализованы, 244 находятся в процессе, а еще 310 – в стадии подготовки.

«Ни одна инициатива людей не должна остаться без внимания. Работа по реализации наказов не останавливается, контролируется правительством Югры, депутатами Госдумы, окружными парламентариями и муниципальными депутатами», – отметила Наталья Комарова. И югорчане видят результаты этого подхода – новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, парки, скверы, общественные пространства появляются во всех муниципалитетах региона, что делает жизнь людей более качественной и комфортной.

Эффективность большой работы, проводимой Командой Югры, отметил и Александр Моор. «Есть хорошая поговорка: если хочешь идти быстро — иди один, хочешь идти далеко – иди вместе. Она характеризует работу Команды Югры, – обратился к коллегам губернатор Тюменской области. – Успехи, которые сегодня демонстрирует Югра — результат хорошей командной работы. Мое присутствие на форуме связано с тем, что мы всегда внимательно смотрим за лучшими практиками других регионов. Югра динамично развивается, реализует много интересных проектов, в том числе связанных с вовлечением жителей в обсуждение программ развития. Нам интересен этот опыт. Тем более мы, Тюмень и Югра, связаны между собой. Мы опираемся на совместную инфраструктуру, много разных программ реализуем вместе, мы взаимно дополняем и усиливаем друг друга. Благодарю губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову за то доверие и поддержку, с которыми мы работаем».

Участники форума пришли к выводу, что первые полтора года работы Команды Югры показали свои положительные результаты, но впереди еще огромное поле, которое всем вместе предстоит «вспахать», и обсуждение перешло к перспективам и подходам. Зампредседателя думы автономного округа Наталья Западнова сформулировала принципы Команды Югры – работать совместно не ради процесса, а на конкретные результаты, которые должны вылиться в повышение качества жизни югорчан. При этом жители – активные участники всего процесса, их нужно слушать и слышать, отвечать им на вопросы и предложения, сверяться в принимаемых решениях.

В нынешних непростых условиях новую актуальность приобретает межрегиональное взаимодействие, совместная и взаимовыгодная работа, направленная на улучшение жизни людей. «В ситуации, которая сложилась сегодня, самое главное для нас – сплочение. Сплочение всех ветвей и уровней власти и общества, сплочение всех граждан, чтобы развиваться и двигаться вперед, – отметила Наталья Западнова. – Надо сохранить налаженное партнерство Тюмени и Югры. Мы работаем как одна команда. Именно поэтому Команда Югры поддерживает губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора».

О важности межрегионального сплочения в нынешних сложных условиях сказал представитель Команды Югры, депутат думы округа Николай Ташланов: «Главное слагаемое успеха – командная работа. И этот командный дух присутствует не только на территории округа, но и при взаимодействии с нашим соседом – Тюменской областью. Предыдущие годы показали, что Александр Моор ориентирован на конструктивную, партнерскую работу с нами. В условиях турбулентности, внешних вызовов как никогда необходимо это сплочение, чтобы защитить себя от внешних вызовов, сохранять экономическую устойчивость, дальше развиваться и двигаться вперед. Поэтому Команда Югры поддержала Александра Моора сегодня».

Большой форум завершен, часы сверены, Команда Югры вернулась к исполнению планов, внесенных в «Карту развития». «По многим показателям наш регион уже несколько лет устойчиво входит в число лидеров социально-экономического развития. Мы будем добиваться лидерства в главном – в качестве жизни людей», – подчеркнула Наталья Западнова.

«Мы должны работать так, чтобы жители Югры могли позволить себе хорошие дороги, здравоохранение, жилье, высокотехнологичные рабочие места, возможности занятия спортом, творчеством. Это то обстоятельство, над которым мы должны работать не останавливаясь», – резюмировала Наталья Комарова.