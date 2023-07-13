В Югре и на Ямале на 26% выросло количество вакансий в сферах страхования, медицины и фармацевтики

В Югре и на Ямале наибольший рост числа вакансий отмечается в сферах страхования, медицины и фармацевтики, инвестиций и консалтинга, развлечений и массмедиа. Аналитики из hh.ru связывают рост показателей с восстановлением рынка труда.

Больше всего новых рабочих мест открыто в сферах «Страхование» (+98%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+76%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+67%), «Наука, образование» (+51%), «Медицина, фармацевтика» (+43%). Общий рост количества вакансий на рынке труда Югры по сравнению с январем – июнем 2022-го года составил 26 процентов.

«Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», – комментирует Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Самой востребованной категорией у компаний Югры стал рабочий персонал – 24% вакансий, открытых в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Также в топе сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость» (18%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%).