Департаменты культуры и спорта Югры остались без своих глав

В правительстве Югры кадровые перестановки. Так, согласно информации пресс-службы, свои места покидают два главы департаментов: с 12 июля — директор департамента физической культуры и спорта автономного округа Сергей Артамонов, с 14 июля — директор департамента культуры автономного округа Артур Латыпов.

Напомним, что Сергей Артамонов руководил физкультурно-спортивным департаментом округа с октября 2018 года. До этого он находился на должности замминистра по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.

«Приятно было работать в команде Югры, команде правительства автономного округа. Отдельные слова благодарности губернатору Наталье Владимировне Комаровой. Благодарю спортивное сообщество за четыре года плодотворной работы, за поддержку, за совместную работу на благо Югры», — сказал Сергей Артамонов, отметив, что продолжит работу в автономном округе.

Артур Латыпов же возглавлял департамент культуры с 2019 года. До этого он занимал пост директора СОШ № 5 Югорска. В прошлом занимался преподаванием в ДШИ.

«Идти на конкурс на должность директора департамента культуры — это было мое осознанное решение. Это был колоссальный опыт, мы реализовали замечательные проекты. Благодарю губернатора Наталью Комарову, которая доверила сложную отрасль и поддерживала во всех начинаниях. Низкий поклон всем работникам учреждений культуры Югры, моей команде, главам муниципалитетов и неравнодушным жителям Югры за поддержку», — подчеркнул Артур Латыпов.