Автомобиль сбил семилетнюю девочку на велосипеде в Нягани

Семилетняя девочка пострадала в ДТП в Нягани накануне, 12 июля. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 33-летний водитель Toyota, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал на ребенка, когда тот пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

«Госавтоинспекция Югры призывает водителей к осторожности на дороге, перед выполнением маневров убедитесь, что вы не создаете помехи другим участникам дорожного движения. Велосипедистам также следует быть внимательными, перед переходом проезжей части необходимо спешится и вести свой транспорт рядом с собой», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.