Более полутора тысяч бездомных собак нуждаются в помощи жителей Сургутского района

Более полутора тысяч собак находятся в приюте «Дорога домой» в поселке Белый Яр Сургутского района. Животные нуждаются в помощи и ждут новых хозяев. Для того, чтобы привлечь внимание жителей района к бездомным собакам и помочь им, в приюте проведут «День открытых дверей», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы ежегодно проводим несколько таких акций, привлекаем детское, подрастающее поколение, взрослых. Акция нужна, чтобы люди посмотрели: возможно, они увидят своего друга в лице животных, которые содержатся в приюте. Есть очень много щенков, которым нужно и внимание, и помощь. Надеемся, что они приобретут новых хозяев во время акции», - отметила начальник отдела экологии и обращения с отходами районной мэрии Татьяна Дударенко.

Мероприятие состоится 23 июля в 10 часов утра в городском поселении Белый Яр по адресу ул. Таежная, 26а.

Помочь бездомным животным Сургутского района может каждый уже сегодня. Для этого можно принести еду (сухой корм, крупы, тушенку), поводки для выгула, металлические миски, ведра, кастрюли для воды, старое постельное белье, полотенца и пледы по адресу г. Сургут, ул. Бажова 16, каб. 224.