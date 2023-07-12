Жительница Нягани продала квартиру и перевела 4 миллиона 78 тысяч рублей мошенникам

76-летняя жительница Нягани поверила мошенникам, которые представились сотрудниками Центробанка, и лишилась квартиры с деньгами. Им удалось убедить пенсионерку все держать в тайне от близких.

Злоумышленник сообщил, что квартира женщины незаконно выкуплена мошенниками. Аннулировать сделку поможет Центробанк, но для этого необходимо продать жилище самой и перевести деньги на безопасные счета.

«Обратившись в агентство недвижимости, в течение нескольких дней она продала жилплощадь, будучи уверенной в том, что в скором времени вновь станет законной владелицей своих квадратных метров», – сообщает полиция Югры.

Вырученные средства потерпевшая положила на свой банковский счет и через мобильное приложение, совершив 11 транзакций, перевела их на неизвестные счета. Сумма оказалась внушительной — 4 миллиона 78 тысяч рублей.