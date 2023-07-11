Жители Барсово оценили отремонтированную дорогу

В Сургутском районе прошла общественная приемка федерального участка дороги, связывающего жителей Барсово с инфраструктурой Сургута и Сургутского района. В мероприятии приняли участие активисты из Барсово, сообщает пресс-служба районной мэрии.

Подрядчик отремонтировал дорогу протяженностью полтора километра. На данном участке восстановили покрытие, нанесли дорожную разметку, укрепили обочины и выполнили колесоотбойное ограждение. Также дорожники привели в соответствие с требованиями примыкание второстепенных дорог. До конца месяца на дороге установят дорожные знаки.

Второй этап ремонтных работ пройдет в следующем году. Дорожники планируют капитально отремонтировать участок дороги в Барсово от моста до развязки на Тюменский тракт .

В Сургутском районе идет масштабная дорожная кампания. Капитальный ремонт дорожного полотна делают в Солнечном и Угуте.