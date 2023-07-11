Ущерб от преступлений в ХМАО за первую половину 2023 года составил 2 млрд рублей

В ХМАО за первую половину 2023 года зарегистрировано 10,5 тыс. преступлений. Это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в более чем половине муниципалитетов отмечен рост количества зарегистрированных преступлений. А наибольшее снижение отмечается в Белоярском и Сургутском районах, Сургуте и Урае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Почти половину всех зарегистрированных уголовно наказуемых деяний по-прежнему составляют кражи и мошенничества. Значительно возросло количество преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Сократилось число краж, грабежей, случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также преступлений, совершенных лицами ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, в том числе судимыми», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что ущерб от преступлений составил почти 2 млрд рублей. Это на 30% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Также прокуратура оценила работу правоохранительных органов в ХМАО и выявила почти 5 тыс. нарушений. В результате свыше 230 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.