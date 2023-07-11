В Югре прошла лекция о динозаврах, живших на территории России

Динозавры, которые миллионы лет бегали, плавали и летали по территории нынешней России, стали главным объектом лекции, которую для югорчан прочитал популяризатор эволюционной биологии и палеонтологии, автор популярного YouTube-канала (238 тысяч подписчиков) «Упоротый палеонтолог» Дмитрий Соболев.

«Часто, когда мы думаем о динозаврах, первым делом вспоминаются знаменитые американские тираннозавры, китайские пернатые манирапторы или даже африканские спинозавры. Но территория России тоже была обильно заселена древними ящерами, – описывает он содержание своего выступления. – Какое же место занимают российские динозавры среди своих родичей из других континентов и стран? Кто кому родня? На лекции мы посмотрим, где российские (и не только) динозавры и их соседи смогли бы найти своих эволюционных братьев и сестер – от обеих Америк до Индии (а, может, и Антарктиды). В конце концов, тот же килеск – это же, по сути, двоюродный дядя тираннозавра!»

Выступление прошло в рамках фестиваля науки и технологий ЮНТИ, который организует «Югорский интеллектуальный клуб» при поддержке гранта губернатора Югры.