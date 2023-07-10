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Санврачи назвали муниципалитеты, где югорчан чаще всего кусают клещи

Более 4000 югорчан пострадали от укуса клеща

Санврачи назвали муниципалитеты, где югорчан чаще всего кусают клещи
Фото: pixabay

В Югре число укушенных клещами увеличилось на 27,9% по сравнению с прошлой неделей. По информации Роспотребнадзора, в регионе зафиксировано 4177 случаев присасывания клеща. Наиболее часто обращались за помощью жители Ханты-Мансийского, Октябрьского, Кондинского, Нефтеюганского районов, а также Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Нягани, Урая, Нефтеюганска.

Подлежало экстренной профилактике 74,0% пострадавших, из которых получили противоклещевой иммуноглобулин 86,5%. Привиты против клещевого энцефалита лишь 19,3% общего числа обратившихся за помощью, 32,4% пострадавших детей.

«С начала сезона на зараженность исследовано 1669 клещей, в том числе 1396 снятых с людей, 273 собранных в природе. Доля зараженных клещей составила 35,0%: вирусом клещевого энцефалита – 1,4%, клещевым боррелиозом – 33,2%, моноцитарным эрлихиозом человека – 5,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 0,8% исследованных клещей», – рассказали санврачи региона.

В структуре мест присасывания на минувшей неделе доминируют дачи – 30,6%, лес – 29,0%, в черте городов, поселков – 21,1%, завозных – 15,2, на кладбищах – 1,7, в парках и скверах – 1,8%, пляжи, набережные – 0,6%.

Вакцинацию против клещевого энцефалита на 6 июля получили 116 351 югорчан (79,5% плана), из них дети – 35 670 (77,5% от плана), контингенты профессионального риска привиты на 90,6% плановых значений или 32 653 человек.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 184, комментариев: 0
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