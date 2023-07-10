Огнеборцы Югры продолжают тушить 23 природных пожара

За минувшую неделю в Югре потушили 104 природных пожара на площади 7444,88 га. Сегодня специалисты продолжают бороться со стихией. Так, в округе ликвидируют 23 возгорания, сообщили в телеграм-канале «Депнедра Югры».

«По состоянию на 09.00 10 июля, в Югре проводятся работы по тушению два ландшафтных пожаров в Березовском районе на площади 329 га. А также проводятся работы по тушению 21 лесных пожаров на площади 9599,8 га, из которых локализованы восемь на площади 1516,4 га», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.