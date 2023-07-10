Югра оказалась на четвертом месте в рейтинге регионов по выдаче ипотек

Югра оказалась на четвертом месте рейтинга регионов по выдаче ипотек. Согласно данным аналитиков РИА Новости, за последний год жителям ХМАО выдали 34,8 кредитов на тысячу экономически активных человек. При этом прирост ипотечных договоров в начале года составил 52,8%.

Больше всего ипотек выдали в Республике Тыва – с показателем 44,8 она возглавила рейтинг. На втором месте расположилась Тюменская область — 37,3 на тысячу человек. ЯНАО занял третью позицию с 36,2 кредитов. Замыкает пятерку лидеров Удмуртия – там выдали 31,9 ипотек на тысячу человек за последний год.

Эксперты отмечают, что средний размер кредита в ХМАО составляет 3,89 млн рублей. В этом году 0,26% кредиторов просрочили выплаты по ипотеке.