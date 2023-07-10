Главврач и врач скорой помощи из Югры признаны лучшими в России

Четырех медицинских работников из Югры признали лучшими на Всероссийском конкурсе врачей 2023. У региона два первых и два вторых места, говорится в итогах Минздрава РФ.

«Номинация «Лучший руководитель медицинской организации», 1 место − Кутефа Елена Ивановна − главный врач, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Окружная клиническая больница» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), − рассказали в ведомстве. − Номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи», 1 место − Андрухович Виктор Леонидович −старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Лангепасская городская больница» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)».

Второе место в номинации «Лучший кардиолог» занял врач-кардиолог Окружного кардиодиспансера Денис Моргунов. В категории «Лучший врач лабораторной диагностики» второй стала врач клинической лабораторной диагностики Нижневартовского окружного клинического перинатального центра Наталья Веснина.

Подчеркнем, что победители получат денежное поощрение. Врачам выплатят от 200 до 500 тысяч рублей, а специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием − от 100 до 250 тысяч рублей.