Югорчане из всех поэтов ценят Пушкина, Есенина и Лермонтова

Строго по школьной программе: югорчане назвали любимых поэтов, и здесь обошлось без неожиданностей. Так, Пушкин остается нашим всем для 22 процентов участников опроса портала SuperJob: респонденты чаще всего называли те его строки, которые задавали выучить на дом учителя по литре, — «У лукоморья дуб зеленый…», «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил…» и так далее. Также часть жителей округа признали «Евгения Онегина» любимым стихотворным произведением.

Вторым любимцем северян стал Сергей Есенин — его назвал каждый девятый участник опроса, вспомнив «Березу», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой…».

Третьим стал Лермонтов с хрестоматийными «Бородино» и «Парусом».

Также в списке любимых поэтов жителей ХМАО Тютчев, Маяковский, Блок, Ахматова и Цветаева, причем последняя, судя по всему, популярна благодаря фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором прозвучала песня, написанная на ее стихи, — именно «Мне нравится, что вы больны не мной» смогли назвать те, кто заявил, что очень любит творчество поэта.