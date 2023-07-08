Санврачи не обнаружили превышений ПДК вредных веществ в задымленных районах ХМАО

Санврачи провели исследование воздуха в задымленных районах ХМАО на наличие вредных веществ. Превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с задымлением вблизи п. Приобье и п. Сергино проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ (оксид азота и углерода, диоксид азота, взвешенные вещества РМ 2.5, 10, формальдегид, аммиак, диоксид серы, сероводород) в двух точках в п. Приобье и одной в п. Сергино. По результатам исследований превышение ПДК не установлено», - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация - в Белоярском, где также наблюдалось задымление.

Ранее в Белоярском и Октябрьском районах ХМАО ввели режим ЧС из-за горящего леса. На территории этих муниципалитетов зафиксировано больше всего пожаров.