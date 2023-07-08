В Октябрьском районе ХМАО ввели режим ЧС из-за пожаров в лесах

В Октябрьском районе ХМАО ввели режим чрезвычайной ситуации в муниципальных лесах из-за природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В связи с ухудшением лесопожарной обстановки, на территории Октябрьского района с 07.07.2023 введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера», - говорится в сообщении.

Октябрьский район стал вторым муниципалитетом в ХМАО, где власти в июле ввели спецрежим из-за сложной ситуации с природными пожарами. 6 июля аналогичное решение приняли в Белоярском районе.

С начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 138 ландшафтных пожара на площади 22 894,33 га, 272 лесных пожаров на площади 29 203,11 га 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.