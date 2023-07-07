Многочисленные нарушения в почтовых отделениях ХМАО нашла прокуратура

Прокуратура ХМАО выявила серьезные нарушения в деятельности «Почты России», сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«По результатам надзорных мероприятий установлено, что нарушения прав жителей округа в указанной сфере имеют распространенный характер и зафиксированы в деятельности более чем 33 почтовых отделений», - говорится в сообщении.

В числе нарушений оказались следующие: нефункционирование почтовых отделений, несоблюдение прав работников организации, а также несоблюдение периодичности обращения в суд за разрешением на вскрытие нерозданных почтовых отправлений, обмена, перевозки и хранения почты. Кроме того, прокуратура обнаружила нарушение прав инвалидов и маломобильных групп населения.

Всего по результатам проверки выявлено 27 нарушений закона. В целях их устранения внесено 12 представлений, в суды предъявлено 7 исковых заявлений.