Команды из Югры стала чемпионом России в Global Management Challenge

Команда Ugrateam-management стала победителем 17-го национального финала Global Management Challenge, прошедшего в Югре. В 2022 году Югра уже побеждала в этом соревновании, а в 2021 году заняла второе место. «Теперь лучших стратегических менеджеров России ждет мировой финал. Он пройдет в сентябре этого года в городе Луанда (Ангола). Отличный результат, поздравляю», – рассказала об успехе земляков и коллег Наталья Комарова.

Суть чемпионата – в цифровом бизнес-симуляторе развить виртуальную компанию, получить опыт по выстраиванию стратегии, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона. В составе команды-победительницы: директор департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры Александр Деменко, судья судебного участка № 2 Октябрьского района Алексей Малаев, директор департамента информационных технологий и цифрового развития, заместитель губернатора Югры Павел Ципорин, руководитель проектов Центра управления изменениями АУ «Региональный институт управления» Руслан Богордаев.