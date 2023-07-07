48 лесных пожаров тушат в Югре

На сегодняшний день в Югре зафиксировано 48 лесных и шесть ландшафтных пожаров. К их ликвидации привлекли 397 работников лесопожарных формирований округа, рассказали в телеграм-канале «Депнедра Югры».

«По состоянию на 09:00 7 июля, в Югре проводятся работы по тушению шесть ландшафтных пожаров на площади 596,3 га. А также проводятся работы по тушению 48 лесных пожаров на площади 2800,3 га, из которых локализованы девять на площади 404,6 га», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Югре потушили 19 лесных пожаров на площади 6662,3 га.

Напоминаем, что в Белоярском районе ввели режим ЧС из-за горящего леса.