Фальсифицированный сыр нашли в одной из школ Югры

В одной из школ города Покачи нашли фальсифицированный немолочными жирами сыр. Теперь поставщику некачественной продукции придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

«Результатами лабораторных исследований установлено, что продукт не может быть идентифицирован как «сыр», т.к. в исследованном образце жировая фаза не соответствует жировой фазе коровьего молока. Содержание фитостеринов указывает на наличие растительных масел или жиров. Нанесенная на потребительскую упаковку информация является недостоверной, поскольку на этикетке в составе продукта не указаны жиры немолочного происхождения», − говорится в сообщении ведомства.

Подчеркнем, что только с начала 2023 года производитель псевдосыра ООО «Казеус» на портале ГИС ЗПП упоминается четыре раза.