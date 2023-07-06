Югорчане считают, что в приоритете государства должны быть здравоохранение и образование

56% и 53% жителей Югры считают, что приоритетными статьями расходов государства должны быть образование и здравоохранение. Об этом сообщает сервис SuperJob.

33% югорчан уверены том, что главное — вкладывать средства в социальную политику, в национальную экономику — 28%. Каждый четвертый считает, что нужно субсидировать жилищно-коммунальное хозяйство. На необходимости финансировать национальную оборону и правоохранительную деятельность настаивает каждый четвертый. Каждый шестой югорчанин напоминает о потребности в охране окружающей среды. О том, что приоритетной статьей госбюджета должна стать культура, говорят 9% опрошенных.

«В том, что государство должно в первую очередь финансировать образование, здравоохранение, правоохранительную деятельность и охрану окружающей среды, чаще убеждены женщины. Мнение о необходимости вкладывать средства в социальную политику, национальную экономику и оборону более популярно среди мужчин», – поясняют специалисты сервиса.

Чем моложе респонденты, тем чаще они настаивают на поддержке образования, ЖКХ и экологических мероприятий. Тех, кто говорит об обязанности государства тратиться в первую очередь на национальную экономику, безопасность и правоохранительную деятельность, больше среди старшего поколения.