Инспектор ДПС из Нефтеюганска стал фигурантом уголовного дела о коррупции

В Нефтеюганском районе возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки, сопряженном с вымогательством, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, в апреле 2023 года, не имея правовых оснований, обвиняемый выдал автомобиль «ВАЗ-21150», изъятый в рамках дела об административном правонарушении, постороннему лицу. Кроме того, в 2021 году в ходе производства по административному материалу обвиняемый ввел в заблуждение виновника ДТП, получив от мужчины денежные средства под видом дачи взятки судье, рассматривавшему административное дело», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также сотрудник ГИБДД обвиняется в том, что путем вымогательства получил от виновника ДТП 20 тысяч рублей в качестве взятки.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. В ведомстве не исключают, что фактов противоправной деятельности может быть больше.