Почти девять вакансий приходится на одного безработного в Югре

В Югре по прежнему сохраняется один из самых низких уровней безработицы среди регионов – на 26,6 тысяч вакансий приходится около 3 тысяч вставших на учет в органах трудоустройства. Такие данные привел директор департамента труда и занятости населения автономного округа Роман Белкин в ходе эфира в ЦУР Югры Он ответил на вопросы, собранные через систему «Инцидент Менеджмент» в соцсетях, а также поступившие через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

Роман Белкин рассказал, что по итогам ярмарки «Работа России. Время возможностей» из 1,6 тысячи югорчан, принявших участие в мероприятии, 315 трудоустроились. Он также рассказал, в каких случаях работодатель может не возместить стоимость медосмотра, об актуальных вакансиях для подростков и информационных ресурсах для поиска работы. Подробности смотрите в эфире в госпаблике правительства «Югра» ВКонтакте.