Жительница Нижневартовска получила травмы при падении в автобусе

В Югре за минувшие сутки произошло одно ДТП с пострадавшей. Травмы получила 56-летняя жительница Нижневартовска в ходе поездки на автобусе. По данным пресс-службы окружной Госавтоинспекции, женщина ехала на автобусе «МАЗ» и, не удержавшись, упала.

«Нарушив ПДД, она встала с посадочного места, не держась за поручни, вследствие чего упала, получив телесные повреждения», - отметили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что при падении в общественном транспорте и получении травмы, следует тут же сообщить об этом водителю или кондуктору, а также обратиться в Госавтоинспекцию и вызвать «скорую помощь».