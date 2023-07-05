Диверсант хотел взорвать объект «Транснефти» в Тюменской области, но был уничтожен

В Тюменской области силовики застрелили мужчину, намеревавшегося взорвать объект «Транснефти». Об этом сообщает портал «Life.ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Мужчину обнаружили вечером 4 июля в лесу около деревни Кукушки. Рядом с этим местом находится распределительный узел «Транснефти», через который проходят газ и нефть. Мужчине предложили сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам госбезопасности. Ответным огнем диверсант был уничтожен.

При осмотре тела террориста при нем нашли пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство (СВУ). Предполагается, что он собирался устроить теракт. Самостоятельно действовал потенциальный подрывник или по чьим-то инструкциям, сейчас пытаются выяснить.

На данный момент устанавливают личность диверсанта и выявляют его связи с зарубежными кураторами.