В Югре дети до трех лет чаще всего заражаются энтеровирусом

Среди югорчан растет число заболевших энтеровирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, в течение периода выявили 3,6 случаев ЭВИ на 100 тысяч населения, что в 1,2 раза аналогичного периода прошлого года и выше среднего многолетнего уровня в 1,9 раза. Энтеровирусного менингита зарегистрировано два случая на 25календарной неделе текущего года.

При этом чаще всего болеют дети до трех лет. Болезнь в большинстве случаев проявлялась как ангина с мелкой сыпью.

Специалисты рекомендуют детям даже с незначительными признаками инфекции, например, сыпью, оставаться дома, а их родителям — обратиться к врачу и не заниматься самолечением.