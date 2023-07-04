Более 468 млн рублей интернет-мошенники заработали на жителях Югры

Количество преступлений, совершенных на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, увеличилось на 40% по ХМАО. За полгода в Югре совершено 2 613 IT-преступлений, а ущерб составил более 468 млн рублей. Об этом в эфире ЦУР Югры, рассказал врио начальника управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО Алексей Бородин.

Самый популярный вид мошенничества – это псевдозвонки от сотрудников банка или правоохранительных органов. Преступники представляются специалистами банка, следственного комитета, прокуратуры, полиции и т.д. Мошенники могут не только звонить, но и писать своим жертвам, которыми чаще всего становятся пожилые люди.

Второй по популярности метод мошенничества – купля и продажа разных товаров на интернет-площадках. При совершении сделок, необходимо перепроверять всю информацию. Также преступники рекомендуют инвестировать в сомнительные брокерские предприятия или предлагают получить «быстрые деньги».