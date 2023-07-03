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​В Югре резко активизировались мошенники, использующие информационные технологии

Количество преступлений с использованием IT в Югре скакнуло на 40 процентов

​В Югре резко активизировались мошенники, использующие информационные технологии
Фото pixabay.com

В Югре с начала года зафиксировали на 40 процентов больше преступлений, совершенных с использованием IT – более 2,6 тысяч штук. Ущерб жертвам составил 468 млн рублей. Об этом рассказал врио начальника управления уголовного розыска УМВД России по Югре Алексей Бородин в эфире ЦУР Югры. «Из общего количества зарегистрированных преступлений в округе на сегодняшний день у нас раскрываемость порядка 25 процентов», – отметил он.

«В случае, если вам звонят из службы безопасности, сразу же кладите трубку, прекращайте разговор. Не отвечайте ни на угрозы, ни на уговоры. Разъясняйте пожилым родственникам, что нет необходимости переводить деньги, отдавать накопления, тем более, если им звонят посторонние лица и представляются сотрудниками банка, – призвал югорчан Алексей Бородин. – Как можно реже привязывайте свои банковские карты к сайтам торговых площадок. Не вносите предоплату, не соглашайтесь, когда навязывают интернет-инвестирование, легкие заработки денег. Будьте бдительны».

Отметим, что в эфирах, организованных Центром управления регионом, звучат вопросы югорчан, зафиксированные в соцсетях системой «Инцидент Менеджмент», а также поступившие через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Другие подробности – в паблике правительства автономного округа, группе «Югра» ВКонтакте.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 124, комментариев: 0
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