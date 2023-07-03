Юных югорчан ждет отдых в 560 детских оздоровительных организациях

В 2023 году более 40 тысяч детей из Югры смогут отдохнуть в летних лагерях округа, Республики Крым, Башкортостана, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Алтая, Краснодарского края, Тюменской, Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Свердловской областей. Об этом сообщила в телеграм-канале губернатор региона Наталья Комарова.

«Для юных югорчан — 560 детских летних оздоровительных организаций, более четырех тысяч специалистов (педагогов, инструкторов, психологов, вожатых), 39 туристических, краеведческих, патриотических смен», − рассказала глава Югры.

Отметим, что впервые в округе пройдут смены общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Ранее в пришкольных лагерях Сургута отдохнули более восьми тысяч школьников.