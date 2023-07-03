В День семьи, любви и верности в Ханты-Мансийске узаконят свой союз шесть пар

Массовая церемония бракосочетания состоится в Ханты-Мансийске. Так, многие пары выбрали для свадьбы красивую дату − 7 июля, а также всероссийский праздник семьи − 8 июля, сообщили в телеграм-канале «Югра Официально».

«Кроме того, в честь празднования Дня семьи, любви и верности в Ханты-Мансийске состоится массовая церемония бракосочетания. Одновременно узаконят свой союз шесть пар. Подобные мероприятие — это не только красивое и радостное событие, но и напоминание, что семья — это главная ценность», − говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году в эти даты сыграли свадьбы 175 молодоженов Югры. В частности, в Сургуте заключили брак 46 пар.