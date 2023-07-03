Доля дорог в Югре, соответствующая нормам качества, превысила 80%

Югра оказалась на втором месте рейтинга среди регионов России по качеству дорог. Доля дорог в округе, соответствующих нормативным требованиям в 2022 году, составила 86,5%. Перечень составили аналитики РИА «Новости».
В тройке лидеров также оказались Москва (первое место с показателем 97,6%) и Краснодарский край (третье с показателем 84,9%). Тюменская область расположилась на девятом месте, обогнав Подмосковье, а ЯНАО – на 26.
Среди аутсайдеров оказались Кировская и Архангельская области. Согласно рейтингу, в 41 регионе страны доля качественных дорог выше, а в 44 — ниже.
Опять же респект кандидату в Губернаторы Тюменской области Александру Моору, который не спешит закатывать бюджет области в асфальт, а реально развивает общественный транспорт в регионе. С его 200 млр рублей областного бюджета гнаться за Москвой по качеству автодорог глупо. Он этого и не делает, а занимает достойное девятое место с хорошими автодорогами. Впрочем, это происходит может и потому, что в областной Думе нет пока своего «господина» Андреева, а был до последнего времени господин Руссу, который и строит сегодня очередной, опять же автомобильный, мост через Обь, давая подрядчикам по закатывание денег в асфальт халяву в виде сорока км подъездных автомобильных путей к мосту. А между тем, в бюджете Югры не хватает денег для строительства учреждений культуры для детей.