В Урае задержали двух наркоторговцев, прибывших в округ из другого региона

Двое молодых людей прибыли в ХМАО из Иркутской области ради продажи наркотиков, но оказались пойманы. Теперь их ожидает суд – им вменяют сразу четыре статьи.

По информации регионального УМВД, мужчин 2002 и 2003 годов рождения задержали во время размещения закладок. Один из нарушителей рассказал, что нашел себе «работу» в интернете и пригласил товарища с собой. Получив крупную партию наркотиков, парни расфасовали его и стали распространять в Урае.

Всего в ходе обыска у подозреваемых в наркоторговле изъято порядка 5 граммов наркотического вещества. Согласно экспертному исследованию, представленное вещество содержит в своем составе альфа-PVP.

«Фигурантам предъявлено обвинение сразу по девяти эпизодам преступной деятельности, квалифицирующихся п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 230 УК РФ (Незаконный сбыт, покушение на незаконный сбыт, приготовление к незаконному сбыту наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение и склонение к потреблению наркотических средств)», – пояснили в УМВД Югры.

Одна из санкций вышеуказанных статей в качестве максимального наказания за совершение особо тяжких преступлений предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.