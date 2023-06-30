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​Югра готовится к выборам – на территории округа пройдет 120 избирательных кампаний

В Югре в сентябре выберут 712 депутатов и 41 главу

​Югра готовится к выборам – на территории округа пройдет 120 избирательных кампаний
Фото siapress.ru

10 сентября 2023 года в Югре изберут 712 депутатов, 41 главу, а также отчасти – главы Тюменской области (наш регион участвует в этих выборах наряду с Ямалом и югом области). Всего в регионе пройдет 119 избирательных кампаний местного уровня и одна большая – губернаторская. Для координации этой большой работы Наталья Комарова провела заседание совета по оказанию содействия избирательным комиссиям.

Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, для проведения выборов будут задействованы 188 участковых избирательных комиссий, а муниципальная кампания затронет более 212 тысяч человек, то есть почти 20 процентов жителей автономного округа. В свою очередь, на выборах губернатора Тюменской области будут задействованы 22 территориальные и 733 участковые избирательные комиссии, а голосовать смогут все югорчане, имеющие избирательное право – это порядка 1,1 млн человек.

Досрочное голосование на губернаторских выборах начнется 20 августа, а на муниципальных – 30 августа, и продлится до 9 сентября.

Представители силовых структур (МВД, МЧС, Росгвардия) рассказали о том, что уже идет подготовка к обеспечению безопасности для волеизъявления граждан, на совете был утвержден график работы по этому направлению. «Приоритеты плана организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в автономном округе — обеспечение легитимности выборов, доступности, безопасности всех участников голосования», – резюмировала итоги встречи губернатор Югры.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 166, комментариев: 0
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