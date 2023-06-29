Губернатор Югры Наталья Комарова посвятит эфир поддержке семей

Очередной прямой эфир Натальи Комаровой запланирован на 7 июля – он состоится накануне Дня Петра и Февроньи, который в России отмечается как День семьи, любви и верности. И тема онлайн-разговора с жителями округа будет соответствующей – «Семейный совет Югры».

«В прямом эфире оценим ход реализации национального проекта «Демография»; меры поддержки, предоставляемые семьям с детьми; развитие инфраструктуры детства; пути и инструменты создания счастливой семьи. Вместе поздравим югорчан, которые награждены медалями «Родительская слава», «Материнская слава», «Отцовская слава», «За любовь и верность», – обратилась к аудитории своих социальных сетей Наталья Комарова. – Вы можете поделиться своим мнением, вопросами, предложениями в комментариях к этому посту, под трансляцией. С ними будут работать представители государственных и муниципальных органов власти, специалисты Центра управления регионом».

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры напоминает, что все не вошедшие в эфир вопросы будут отработаны ответственными специалистами, и задавшие получат ответы. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора Югры https://vk.com/nv__komarova, https://ok.ru/nv.komarova и в официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugra. Начало разговора – 7 июля в 14.00.