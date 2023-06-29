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​Семь инициатив югорчан попали в топ-1000 «Сильных идей для нового времени»

Югорчане борются за попадание в лучшие «Сильные идеи нового времени» на уровне России

​Семь инициатив югорчан попали в топ-1000 «Сильных идей для нового времени»
Фото media.kpfu.ru

Семь югорчан стали победителями первого этапа конкурса «Сильные идеи для нового времени» – вошли в топ-1000 лучших инициатив на уровне страны. Это третий по счету подобный отбор, который проводит Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс. Так они собирают и оценивают лучшие идеи простых россиян, благодаря которым предполагается укрепление суверенитета страны и достижение национальных целей до 2030 года. В конкурсе 2023 года было подано 24 тысячи идей (из Югры – 160), из которых эксперты выбрали топ-1000 – и отбор будет продолжаться.

Имена югорчан, которые попали в топ-1000 и теперь будут двигаться к заветным топ-100, а то и выше, публикует департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона:

– «Говорю и понимают. Преподавание русского языка людьми с ОВЗ», Оксана Аксентьева, Сургут;

– «Создание эффективной модели социального сопровождения, оказания помощи и поддержки ветеранам боевых действий и членам семей погибших военнослужащих», Даметкен Бажаева, Сургута;

– «Раскрой свой серебряный мир и свои возможности», Татьяна Тиссен, Когалым;

– «Целевая модель решения проблемы бездомности животных», Александра Нуриева, Сургут;

– «Создание центра апробации по сопровождению осужденных и освободившихся граждан для совершенствования постпенитенциарной системы», Наталья Прокошева, Сургут;

– «Инклюзивные мастерские «Доброделки», Наталья Мусинова, Югорск;

– «Суперсервис Госуслуг для удобного и безопасного взаимодействия между гражданами «Договор», Антон Тимошенко, Ханты-Мансийск.

Стоит отметить, что «Сильные идеи для нового времени» подразделяются на шесть направлений: социальная сфера, технологии, кадры, экология, предпринимательство, цифровые сервисы. Югорчане преимущественно выиграли первый этап в «Национальной социальной инициативе», только проект Антона Тимошенко включен в «Цифровые сервисы».

Что дальше? Сильнейшие задумки со всей России пройдут дополнительную оценку со стороны экспертов, и на выходе получится топ-100 лучших идей, из них топ-10 выйдут на высший уровень – авторы смогут рассказать о них лично Владимиру Путину. Помимо признания, будут и денежные призы – вошедшие в десятку лучших получат по 5 млн рублей, а авторы топ-50 идей – по одному миллиону рублей. Организаторы предполагают, что эти деньги помогут авторам развить свои инициативы и воплотить их в жизнь. Кроме того, в конце июля – начале августа состоится проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023», куда для участия в акселерационной программе пригласят участников из топ-100 идей.

«Мы видим большой интерес со стороны граждан как к самому форуму «Сильные идеи для нового времени», так и к конкурсу перспективных отечественных брендов. Мы надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан, – отметил помощник президента России Максим Орешкин, возглавляющий оргкомитет форума. – Очень интересные новые компании появляются у нас на рынке, заявляют о себе, двигают нашу экономику вперед. Там точно есть из чего выбирать. Больше всего сейчас люди реагируют и подают предложения по социальным вопросам, это тема номер один с точки зрения участников форума».

В эти дни проходит двухдневный финал форума, в ходе которого состоятся панельные дискуссии и пленарное заседание. В этом мероприятии принимает участие губернатор Югры Наталья Комарова.


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29 июня в 14:50, просмотров: 248, комментариев: 0
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